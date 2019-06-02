Pilot uygulama olarak başlatılan bu projenin önümüzdeki yıllarda tüm okullarda hayata geçirileceği öğrenildi.
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Şayir sözünü tuttu!..
Göreve gelir gelmez öğrencilere ücretsiz servis uygulamasını başlatan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Tavşancıl’da bulunan Ziya Toplan İlkokulu bahçesine sabit satranç ve masa tenisi masası kazandırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz