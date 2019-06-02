Gölcük Karadeniz’de iftar ve doğum günü partisi bir aradaydı

Kulübün sorumlusu Murat Cinemre “Bu akşamki iftar ziyafetinden sonra bizi biz yapan velilerimizin, doğum günümü bir gün erken de olsa hatırlamaları ve bu muhteşem geceyi bana hediye etmeleri şahsımı oldukça onore etmiştir. Ne mutlu bana ki, arkamda çok güçlü bir orduya sahibim. Elhamdulillah. Geceye emeği geçen tüm velilerime, yanımızda olan olamayan herkese çok teşekkür ederim” dedi.