Kulübün sorumlusu Murat Cinemre “Bu akşamki iftar ziyafetinden sonra bizi biz yapan velilerimizin, doğum günümü bir gün erken de olsa hatırlamaları ve bu muhteşem geceyi bana hediye etmeleri şahsımı oldukça onore etmiştir. Ne mutlu bana ki, arkamda çok güçlü bir orduya sahibim. Elhamdulillah. Geceye emeği geçen tüm velilerime, yanımızda olan olamayan herkese çok teşekkür ederim” dedi.
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Gölcük Karadeniz’de iftar ve doğum günü partisi bir aradaydı
Gölcük Karadeniz Spor Kulübü’nde iftar ve doğum günü sevinci bir arada paylaşıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz