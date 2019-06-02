Karamürsel’in geleneksel iftar yemeğini bu sene de samimi sohbet ortamında gerçekleşti. Kentimizin duayen basketbolcularından Turgut Taşçı önderliğindeki yemekte salon sporuyla ilgilenen gençler hazır bulundu. Taşçı “Bu iftar yemeğinde bize yardımlarını esirgemeyen Bizim Kasap sahibi Ethem Turan'a, Özkan Fırın sahibi Mükramin Özkan'a, Bağlar Pastanesi sahibi Kadri Bağlar'a şahsım ve kulübümüz adına teşekkür ederiz. Seneye buluşmak dileklerimizle” dedi.
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Karamürsel Gençlik birlikte oruç açtı
Kentimizin en eski kulüplerinden biri olan Karamürsel Gençlik Spor Kulübü, bir arada oruç açmanın hazzını yaşadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz