Bugün 12:20 TSİ - Spor

Çelik Bilek Oğuzhan Avrupa Şampiyonu oldu

Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ülkemizi, ilimizi ve ilçeyi en iyi şekilde temsil ederek şampiyon olan Darıcanın gururu Oğuzhan Koçak, büyük sevinç yaşattı.