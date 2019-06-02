Koçak, daha önceki başarılarına bir yenisini daha eklerken, Dünyanın sayılı sporcuları arasına adını yazdırmış oldu.
Bugün 12:20 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:22 TSİ
Çelik Bilek Oğuzhan Avrupa Şampiyonu oldu
Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ülkemizi, ilimizi ve ilçeyi en iyi şekilde temsil ederek şampiyon olan Darıcanın gururu Oğuzhan Koçak, büyük sevinç yaşattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz