Kocaelispor yönetiminin 'Aidat' kozu ortalığı fena karıştırdı

31 MART’TAN ÖNCE ÖDEYENLER OY KULLANABİLECEK

Kocaelispor Kulübü’nden yapılan resmi açıklamada “Tüzük gereği, 31 Mart 2019 tarihi ve öncesindeki aidatlarını ödeyen 533 kişi oy kullanabilecek” açıklaması, aidat ödemeyen ve kulüpten alacaklı olan eski yöneticilerin öfkesine neden oldu. Şenol Çiçek, Murat Öztürk gibi eski yöneticiler “Bu hak gaspıdır. Yönetim art niyetlidir. Benim kulüpten alacağım var, ama aidat ödemediğim için oy kullanamayacağım. Bu kural daha önce neden uygulanmadı?” diyerek tepki gösterdi.

KONGRE GÜNÜ ÖDEME YAPIP OY KULLANILIYORDU…

Şu an için Volkan Özon ve mevcut yönetimin aday olduğu kongre öncesindeki bu gelişme, değişik yorumlara neden olurken “Daha önce, kongre günü gelir aidatımız öder ve oyumuzu kullanırdık. Şimdi tüzük öne sürülerek, art niyetli bir yaklaşım sergileniyor. Yönetim, demokratik kuralları engelliyor” deniyor. Bazı üyeler ise “aidatını ödemeyen oy da kullanmasın. Yönetim doğruyu yapıyor” diyerek yönetimi savunuyor. Kongre öncesinde hayli gerilen camianın kongre sonrasında toparlanması ve tartışmaları bir kenara bırakarak kenetlenmesi bekleniyor.