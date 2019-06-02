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Belediye Derince Güntepe ile devam

Bu sezon BAL’da şampiyon olarak 3.Lig’e yükselen Belediye Derince’nin kongresi yapıldı.
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Kulübün resmi 127 üyesinden 70’i kongreye katılırken, tek listeyle gidilen seçimde, oy birliğiyle Ahmet Güntepe ve yönetimi yeniden göreve getirildi. Yönetim kurulu ilk iş olarak teknik adam konusunu masaya yatıracak ve görevinden istifa eden teknik adam Talip Yeşilyurt ile görüşecek.

YÖNETİM KURULU ASİL:

AHMET GÜNTEPE

HAKAN KARAKAŞ

ERKAN DOĞAN

BÜLENT AYKURT

MUSTAFA POLAT

CEVAT AYGÜN

SALİM SAYAR

O.YUSUF CÖMERT

ETHEM OLGUN

HÜSEYİN GEZER

RECEP KAÇMAZ

ABURRAHMAN KAYA

İRFAN KABALOĞLU

 

YÖNETİM KURUL YEDEK:

ABDULLAH ÇİMEN

ZEKİ ŞAHİN

MURAT YEŞİL

VEYSEL PALA

HALUK AKYÜZ

BÜLENT KILIÇ

ERKAN GÖK

AHMET ASLAN

ARİF İPEK

YASİN DOĞAN

ÖMER ÖNER

COŞKUN KAYA

EKREM DEMİR

DENETİM KURULU ASİL:

ADNAN PALA

UFUK BİRGÜL

K.FEHMİ YOLDEMİR

 

DENETİM KURULU YEDEK:

SEZGİN KAVURT

HÜLYA YILDIRIM

AHMET ASLANTAŞ

Bugün 12:23 TSİ - Spor

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Yorumlar

(1)
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Mehmet - Tebrikler Ahmet guntepe ama esen yiğit nerde galiba sattın..e herkesin ederi var ..bu arada kluple yetkili baskanmisin yoksa Cevat bey sizden yetkilisi..hayırlısı ya tebrik ediyorum yeni ekip güzel işler yapıyorsunuz..

Yanıtla . 0Beğen 02 Haziran 13:02

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