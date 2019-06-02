Belediye Derince Güntepe ile devam

Kulübün resmi 127 üyesinden 70’i kongreye katılırken, tek listeyle gidilen seçimde, oy birliğiyle Ahmet Güntepe ve yönetimi yeniden göreve getirildi. Yönetim kurulu ilk iş olarak teknik adam konusunu masaya yatıracak ve görevinden istifa eden teknik adam Talip Yeşilyurt ile görüşecek.
YÖNETİM KURULU ASİL:
AHMET GÜNTEPE
HAKAN KARAKAŞ
ERKAN DOĞAN
BÜLENT AYKURT
MUSTAFA POLAT
CEVAT AYGÜN
SALİM SAYAR
O.YUSUF CÖMERT
ETHEM OLGUN
HÜSEYİN GEZER
RECEP KAÇMAZ
ABURRAHMAN KAYA
İRFAN KABALOĞLU
YÖNETİM KURUL YEDEK:
ABDULLAH ÇİMEN
ZEKİ ŞAHİN
MURAT YEŞİL
VEYSEL PALA
HALUK AKYÜZ
BÜLENT KILIÇ
ERKAN GÖK
AHMET ASLAN
ARİF İPEK
YASİN DOĞAN
ÖMER ÖNER
COŞKUN KAYA
EKREM DEMİR
DENETİM KURULU ASİL:
ADNAN PALA
UFUK BİRGÜL
K.FEHMİ YOLDEMİR
DENETİM KURULU YEDEK:
SEZGİN KAVURT
HÜLYA YILDIRIM
AHMET ASLANTAŞ
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Yorumlar
(1 )
Mehmet - Tebrikler Ahmet guntepe ama esen yiğit nerde galiba sattın..e herkesin ederi var ..bu arada kluple yetkili baskanmisin yoksa Cevat bey sizden yetkilisi..hayırlısı ya tebrik ediyorum yeni ekip güzel işler yapıyorsunuz..
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