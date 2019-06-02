Kulübümüzün milli karatecilerinden Hira Nur Temizel ve Efe Karaca, Bosna Hersek'in Banja Luka kentinde düzenlenecek olan Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası’na katıldı. Her iki sporcumuzda da başarı bekliyoruz ve bayram sevincini ikiye katlamak istiyoruz.
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Madalyasız dönmeyin!..
Kulübümüzün milli karatecilerinden Hira Nur Temizel ve Efe Karaca, Bosna Hersek'in Banja Luka kentinde düzenlenecek olan Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası’na katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz