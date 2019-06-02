Madalyasız dönmeyin!..

Kulübümüzün milli karatecilerinden Hira Nur Temizel ve Efe Karaca, Bosna Hersek'in Banja Luka kentinde düzenlenecek olan Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası’na katıldı. Her iki sporcumuzda da başarı bekliyoruz ve bayram sevincini ikiye katlamak istiyoruz.