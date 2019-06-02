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Nasut Kayalı Turnuvası’nda “MİNİCA” şampiyon oldu

Kocaeli Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği tarafından her yıl, merhum bir futbol duayeni anısına düzenlenen geleneksel futbol turnuvası, bu yıl Nasut Kayalı anısına düzenlendi.  Gebzeli hakemlerden kurulan Minica, KASKF’yi 4-1 penaltılarla eleyip kupaya kaptı
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MİNİCA ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI

TTFHGD Nasut Kayalı Ramazan Turnuvası, final maçı ile son buldu. Turnuvaya bu yıl 10 takım katıldı. 5’erli iki grupta oynanan maçların tamamı Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda gerçekleşti. Final maçında, Gebzeli hakemlerden oluşan Minica ile Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu takımı mücadele etti. Karşılaşmada Minica 1-0 öne geçti, ancak skoru koruyamadı. Normal süre 1-1 sona erdi. Penaltılara giden maçta kazanan Minica oldu ve saha içerisinde şampiyonluğu doyasıya kutladı.

 

MUSTAFA ÇULCU VE ENGİN KAYALI TAKDİM ETTİ

Turnuvada final maçının ardından dereceye giren sporculara ve takımlara ödül verildi. Turnuva üçüncüsü Futbol Saha Komiserleri olurken, ikinciliği KASKF kazandı. Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Mustafa Çulcu da final maçını izledi, şampiyon takıma kupasını verdi. Bu yıl merhum Nasut Kayalı adına düzenlenen turnuvayı, oğlu Engin Kayalı da takip etti. Hakemler Derneği Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu, Engin Kayalı’ya da bir plaket verdi. Kupa töreninde sonra turnuvaya katılan misafirlere ikramda bulunuldu.

 

ÖZHAN KURT TEŞEKKÜR ETTİ

Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Özhan Kurt ‘‘Final maçı öncesi Yelken Kafe’de düzenlemiş olduğumuz iftar programıyla beraberdik. Orada da hakem kardeşlerimize ödüllerini takdim ettik. Çok güzel final karşılaşması oldu. Bir aydır devam eden bu turnuvada, bize destek veren herkese teşekkür ederim. Turnuvada basın takımımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri kırmayarak davetimize katıldılar. Merkez Hakem Kuruylu Başkan Vekilimiz Mustafa Çulcu hocamıza da, desteklerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Bizler Kocaeli kentine iz bırakanlar ve sporda emeği geçenlerin isimlerini anmak için bu organizasyonu yıllardır gerçekleştiriyoruz.  Kocaelispor’un efsane isimlerinden Nasut Kayalı hocamız adına organizasyon yapmaktan büyük mutluluk duydum” dedi.

Bugün 12:26 TSİ - Spor

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