Şu an için tek aday, mevcut başkan Murat Aydın oldu. Aydın 4 dönemdir başkanlık görevini sürdürüyor. KASKF yönetim kurulu ise, kongre öncesinde son resmi toplantısını gerçekleştirirken, kongreyi de masaya yatırdı.
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KASKF kongre önces son toplantısını yaptı
Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 15. Olağan Genel Kurulu, 9 Haziran 2019 Pazar günü, İzmit Atatürk Spor Salonu’nda saat 10.30-15.00 arasında gerçekleşecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz