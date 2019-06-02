Organizatör Metin Özkan’ın bir marka haline getirdiği turnuva için ilk olarak Körfez Belediye Başkanı Şener Sögüt’e ziyaret yapıldı. Metin Özkan, daha önce de tam destek veren Sögüt’ten bu kez belediye başkanı olarak destek sözü aldı. Söğüt de, bu önemli organizasyona desteklerinin süreceğini belirtti.
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Altın Kiraz için geriye sayım başladı
Kentimizin en eski organizasyonlarından biri haline gelen Altın Kiraz Futbol Turnuvası için düğmeye basıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz