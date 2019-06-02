Altın Kiraz için geriye sayım başladı

Organizatör Metin Özkan’ın bir marka haline getirdiği turnuva için ilk olarak Körfez Belediye Başkanı Şener Sögüt’e ziyaret yapıldı. Metin Özkan, daha önce de tam destek veren Sögüt’ten bu kez belediye başkanı olarak destek sözü aldı. Söğüt de, bu önemli organizasyona desteklerinin süreceğini belirtti.