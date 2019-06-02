Kullarspor şampiyon

Kullarspor yenilgisiz olarak şampiyonluğu kazanırken, bu haftaki rakibi Başiskele Birlikspor’du. Rakibini zorlanmadan 5-0 yenen takım, oyunun henüz 2 dakikasında Yasin’in golüyle 1-0 öne geçti. 23.dakikada Adem’in golüyle skor 2-0’a geldi. 33. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Mustafa ilk yarının skorunu belırledi: 3-0. Maçın en dikkat çekici yönü, son 20 dakikada oyuna giren henüz 2008 doğumlu Halil İbrahim Tura oldu ve kısa sürede attığı 2 şık golle güzel oyununu süsledi: 5-0. Maçın geneline hakım olan minik kramponlar, hak ettikleri şampiyonluğu kazandı ve bu sezon Kullarspor müzesine bir kupa daha kazandırdı. Kullarspor sahada Melih (Emir), Yasin, Adem (Rıdvan), Furkan, Emirhan, Mehmet, Mustafa (Burak) Hamza, Ömer, Osman, Ramazan (Halil) kadrosuyla mücadele etti.