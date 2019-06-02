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Bir kelime için bin 700 kilometre yol geldiler 

Avusturya’da yaşayan aile, 4.5 yaşındaki çocuklarından bir kez olsun ‘anne ve baba’ kelimesini duymak için son umut olarak Türkiye’ye geldi. 15 gün boyunca Türkiye’de yoğun eğitim alan Yakup Efe’nin gelişimi ailesini heyecanlandırdı. 
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Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaşayan Selin ve Murat Alpoğuz çiftinin 4 buçuk yaşındaki çocukları Yakup Efe için, 2 buçuk yaşındayken konuşma geriliği ve atipik otizm teşhisi konuldu. Yakup Efe’nin konuşamadığını fark eden aile, konulan teşhisler sebebi ile büyük hüzün yaşadı. Yakup Efe’nin konuşması için Avusturya’da hastane hastane gezen çift, birçok rehabilitasyon merkezinde eğitim aldı. Çocukları için her türlü imkanı değerlendiren aile, doktorların beklemeleri gerekmesini söylemesi için yeni çare yolları aramaya başladı. Yakup Efe’nin konuşabilmesi ve farklı bir yöntemle eğitim alabilmesi için araştırmalar yapan aile, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile karşılaştı. 

Tek umutları Türkiye oldu

Sosyal medyada yaptıkları araştırmalarda merkezdeki bireysel eğitim, duyu terapisi, at terapisi ve oyun terapisi gibi farklı yöntemle birçok çocuğun konuşmaya başladığını öğrenen aile çocukları için Türkiye’ye gelmeye karar verdi. Viyana’dan yola çıkan baba Murat Alpoğuz, babaanne Zeynep Alpoğuz ve Yakup Efe bin 700 kilometre uzaklıktaki Türkiye’ye gelip 15 günlüğüne Kocaeli’ye yerleşti. Kocaeli’de bulunan rehabilitasyon merkezinde at terapisinin de olduğu yoğun bir eğitime başlayan Yakup Efe’nin konuşabilmesi için gelişme gösterdiği belirlendi. Kısa bir sürede verilen eğitimle Yakup Efe’nin konuşması için bir zemin hazırlanırken, aile umut içerisinde Türkiye’de çocuklarında görülen gelişmenin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti. 

“Kapasitesini ortaya çıkartmasına zemin hazırladık” 

Verilen yoğun bir eğitimle Yakup Efe’nin bireysel eğitim alabilmesine zemin oluşturulduğunu belirten Fizyoterapist ve Duyu Bütünleme Terapisti Hatice Kabaoğlu, “Yakup Efe’de atipik otizm kaynaklı birçok duyu eksikliği vardı. Bu eksiklikleri bireysel eğitimini de etkiliyordu. Duyu bütünlemesi terapisiyle bu eksiklikleri aşarak burada bireysel eğitimine zemin oluşturduk ve kapasitesini ortaya çıkartmasına zemin hazırladık. Bundan sonra Avrupa’da, ara ara da Türkiye’de eğitimlerine devam edecek. Avrupa’nın birçok ülkesinde konuşma bozukluğu ve otizmle alakalı bize çocuklarımız geliyor. Doğal ortamda disiplinli, kaliteli bir eğitimin soncunda gördük ki otizm aşılabilir olduğunu görüyoruz” dedi. 

“Avusturya’da bir sonuç alamazsak tekrar buraya gelebiliriz” 

Geri dönecekleri Avusturya’da eğitim alacak olan Yakup Efe için tekrar Türkiye’ye gelebileceklerini belirten babaanne Zeynep Alpoğuz, “Torunum 2 buçuk-3 yaşlarındayken konuşma bozukluğunun olduğunu anladık. Bunu fark edince Avusturya’da doktorlara, psikologa gittik ama herhangi bir sonuç alamadık. Beklemedeydik, televizyonlardaki ve gazetelerdeki haberlerden böyle bir rehabilitasyon merkezi olduğunu öğrendik. Daha sonra aldığımız tavsiyeler üzerine buraya gelmeye karar verdik. Buraya geldiğimizde alt yapının olmadığını söylediler. Bu süreç içerisinde alınan eğitimle bu altyapı oluşturuldu, olmaya da devam ediyor. Bizde ufak tefek değişiklikler var, şimdilik bekliyoruz. Burada çok güzel bir eğitim ve bakım var, personelden çok memnun kaldık. Hepimiz bir umut bekliyoruz. Zaten bir umut üzerine Türkiye’ye geldik. Şimdi Avusturya’ya gideceğiz. Oluşturulan altyapı ile Avusturya’da bir sonuç alamazsak tekrar buraya gelebiliriz” diye konuştu. 

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