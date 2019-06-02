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Posco Assan iftar verdi

Paslanmaz çelik üreticisi Posco Assan, geleneksel iftar programını çalışanlarının ve ailelerinin katılımlarıyla gerçekleştirdi
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Türkiye’nin ilk paslanmaz çelik üreticisi Posco Assan, her sene düzenlediği iftar programının bir yenisini daha gerçekleştirdi. Posco Assan geleneksel iftar programını çalışanlarının, ailelerinin ve protokolün katılımlarıyla gerçekleştirdi. Programa, Posco Assan çalışanlarının yanı sıra Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, Kocali Göç İdaresi Müdür Vekili Mehmet Erkoç, Kocaeli Defterdarı Dursun Ali Özel, Sanayi ve Teknoloji Şube Müdürü Hüseyin Sınırcı, Türkiye Muharip Gaziler Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık ve Gaziler, Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Aydın ve Bölge Müdürü Sadiye Dişbudak katılım sağladı.

“BAŞARININ GURURUNU YAŞIYORUZ”

Çalışan ailelerine ve protokole katılımlarından dolayı teşekkür eden Posco Assan CAO’su Ufuk Özdemir, “Büyük bir aile olarak geçtiğimiz yıldan çok daha yüksek bir katılım olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Son 1 yılda biz birlikte güçlüyüz dedik ve çok önemli başarılara imza attık. İstanbul Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen ve ilk defa katıldığımız Türkiye’nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesinde 74. sırada yer aldık. Üretim geçmişi sadece 5 yıl olan genç bir şirket olarak ortaklarımızdan ve çalışanlarımızdan aldığımız güçle ülkemiz genelinde böyle bir başarı elde etmemin haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

“TÜRKİYE’DE OLMAKTAN KEYİF ALDIM”

İftar programında konuşmasını Türkçe yapan Posco Assan CEO’su Don Ho Bahn ise, “Ben Türkiye’ye geleli 6 ay oldu. Başlarda yabancılık çekmiştim ancak Türk kültürünü yakından görerek günden güne Türkleri anlayıp Türkiye’de olmaktan keyif almaya başladım. Her ay gerçekleştirdiğimiz gönüllülük aktiviteleri ile bölgemizdeki ihtiyaç sahibi kurumlara destek veriyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye’nin kalifiye insan kaynağına da katkıda bulunmak üzere üniversiteler aracılığıyla burs desteği veriyoruz” ifadelerini kullandı.

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