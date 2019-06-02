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İZAYDAŞ ailesi bayramlaştı

İZAYDAŞ(İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.) gelenekselleşen bayramlaşma etkinliğini gerçekleştirdi
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İZAYDAŞ, geleneksel bayramlaşma törenini bayram tatili öncesinde gerçekleştirdi. Çalışanlara hitap eden Genel Müdür Muhammet Saraç, tatil boyunca tesiste vardiyalı hizmet verecek çalışanlara teşekkür ederken seyahate çıkacak çalışanlardan yollarda dikkatli olmalarını istedi. 

ŞİRKET ÇALIŞANLARI BİR ARADA

Yemekhanede gerçekleştirilen geleneksel bayramlaşma törenine Genel Müdür Muhammet Saraç, TES-İŞ Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu, Genel Müdür Yardımcısı Bayram Karakuş, birim müdürleri, yöneticiler, çalışanlar ve stajyerler katıldı. Burada bir konuşma yapan Genel Müdür Saraç, şirketin faaliyet alanı itibariyle hassas bir işte çalıştıklarını vurgulayarak başta İSG kuralları olmak üzere yönetim sistemlerinden asla taviz verilmemesi gerektiğini belirtti

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