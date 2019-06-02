Aygün: Gösterdiğiniz emeğe biz şahidiz

Derince Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, iftar yemeğinde bir araya geldi. Derince Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün bahçesinde gerçekleştirilen programa Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Mamat, daire müdürleri ve temizlik işleri çalışanları tam kadro katıldı.

“ÇABANIZA BİZLER ŞAHİDİZ”

İftar öncesi tüm çalışanlar ve aileleriyle tek tek sohbet edip Ramazan Bayramlarını kutlayan Başkan Aygün bir de konuşma yaptı. Aygün, “Derince’nin daha temiz, daha güzel olması için sizlerin sarf ettiği gayretin bizler de şahidiyiz. Tüm birimlerimiz halkımıza hizmet noktasında üzerine düşen görevi yapıyor. Fakat sizlerin yaptığı çalışmalar daha göz önünde ve halkımızın memnuniyeti bize de yansıyor. Biz hep birlikte büyük bir aileyiz. Bu vesileyle Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum” dedi.