İzmit Alemdar Caddesi üzerinde bulunan Hızır Reis İlkokulu ön tarafındaki çöp konteynırlarının arasında sahipsiz bir sırt çantası gören çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldıktan sonra durumu bomba imha ekiplerine haber verdi. Alınan geniş güvenlik önlemlerinin ardından olay yerine gelen bomba imha ekibi, çöp konteynerlerinin arasında bulunan şüpheli çantayı LGS sınavı nedeniyle kontrollü bir şekilde elle müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Şüpheli çanta boş çıkarken yol yeniden trafiğe açıldı. Nuri AKÇAHARMAN
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Okul önünde şüpheli çanta paniği
İzmit Alemdar Caddesi üzerinde bulunan Hızır Reis İlkokulu ön tarafındaki çöp konteynırlarının arasındaki şüpheli çanta bomba imha ekiplerince müdahale edildi.
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Yorumlar
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Ersoy Kandemir - Geçmiş olsun herkese,yine başladı şüpheli çantalar nedense!
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