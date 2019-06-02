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Okul önünde şüpheli çanta paniği

İzmit Alemdar Caddesi üzerinde bulunan Hızır Reis İlkokulu ön tarafındaki çöp konteynırlarının arasındaki şüpheli çanta bomba imha ekiplerince müdahale edildi.
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İzmit Alemdar Caddesi üzerinde bulunan Hızır Reis İlkokulu ön tarafındaki çöp konteynırlarının arasında sahipsiz bir sırt çantası gören çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldıktan sonra durumu bomba imha ekiplerine haber verdi. Alınan geniş güvenlik önlemlerinin ardından olay yerine gelen bomba imha ekibi, çöp konteynerlerinin arasında bulunan şüpheli çantayı LGS sınavı nedeniyle kontrollü bir şekilde elle müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Şüpheli çanta boş çıkarken yol yeniden trafiğe açıldı. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 13:40 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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Yorumlar

(1)
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Ersoy Kandemir - Geçmiş olsun herkese,yine başladı şüpheli çantalar nedense!

Yanıtla . 0Beğen 02 Haziran 13:49

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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