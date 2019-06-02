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Nöbetçi noterlerin 'bayram öncesi' mesaisi

Hafta sonu nöbetçi olarak hizmet veren noterlerde, Ramazan Bayramı öncesinde yoğunluk yaşanıyor.

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Hafta sonu nöbetçi olarak hizmet veren noterlerde, Ramazan Bayramı öncesinde yoğunluk yaşanıyor.
Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin ülke genelinde hafta sonları nöbetçi noterlik uygulaması kapsamında, İzmit ilçesi Hürriyet Caddesi'ndeki Kocaeli 2. Noterliği, saat 10.00 itibarıyla vatandaşlara hizmet vermeye başladı. İşlemlerini yaptırmak için sabahın erken saatlerinde noterin önüne gelen vatandaşlar kuyruk oluşturdu.
Noterin açıldığı ilk 1 saatte işlem gerçekleştirmek için yaklaşık 80 kişi sıra alırken, çoğunlukla araba ve motosiklet devri için işlem yaptırıldı.

Kocaeli 2. Noteri Hasan Güzelbilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nöbetçi noter uygulamasının 6 Nisan'da hayata geçirildiğini anımsatarak, uygulama kapsamında üçüncü nöbetlerini tuttuklarını söyledi.

Bayram öncesi olması nedeniyle yoğunluğun diğer günlere göre daha fazla olduğunu aktaran Güzelbilen, "Vatandaşlar genelde memnun çünkü hafta içi çalıştıkları için genelde hafta sonu daha kolay gelebiliyorlar. Civar illerden çok gelen oluyor. Genelde araç satışı için geliyorlar." diye konuştu.

Noterde işlem yaptıran Mustafa Çakmak uygulamadan çok memnun olduğunu söyledi.

Çakmak, "Sakarya'dan geliyorum. Anlaştık, aldım aracı. Bu uygulama olmamış olsaydı aracı alamayacaktık. Bayramda da gezemeyecektik. Uygulamayı yapanlardan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

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