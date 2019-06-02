Nöbetçi noterlerin 'bayram öncesi' mesaisi

Kocaeli 2. Noteri Hasan Güzelbilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nöbetçi noter uygulamasının 6 Nisan'da hayata geçirildiğini anımsatarak, uygulama kapsamında üçüncü nöbetlerini tuttuklarını söyledi.
Bayram öncesi olması nedeniyle yoğunluğun diğer günlere göre daha fazla olduğunu aktaran Güzelbilen, "Vatandaşlar genelde memnun çünkü hafta içi çalıştıkları için genelde hafta sonu daha kolay gelebiliyorlar. Civar illerden çok gelen oluyor. Genelde araç satışı için geliyorlar." diye konuştu.
Noterde işlem yaptıran Mustafa Çakmak uygulamadan çok memnun olduğunu söyledi.
Çakmak, "Sakarya'dan geliyorum. Anlaştık, aldım aracı. Bu uygulama olmamış olsaydı aracı alamayacaktık. Bayramda da gezemeyecektik. Uygulamayı yapanlardan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz