Alınan bilgiye göre SS 5 Nolu Şehri içi kooperatifine bağlı halk otobüslerinden olan İzmit Bağçeşme Sarper seferi yapan Bülent İşbilir idaresindeki 41 J 0145 plakalı özel halk otobüsü, İzmit Terzibayırı Mahallesi Musa Kazım Caddesi Dere Sokak Rampası inişinde yolun yağış nedeniyle kayganlaşması soncu kontrolden çıktı. Kaymaya başlayan halk otobüsü, sürücünün müdahalesi ile birlikte yolun kenarındaki bariyerlere ve kaldırımlara çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken otobüstekiler panik yaşadı.

Önlem alınması gerekiyor

Hülya İşbilir, “Terzibayırı mescidi mevkiinden bindik merkeze iniyorduk alış veriş için. Terzibayırı Musa Kazım Caddesi Dere Sokaktan rampa aşağı iniyorduk. Yerlerin yağışlı ve kaygan olmasından dolayı otobüs kaymaya başladı. Şoförümüz direksiyonu çevirdi kaldırıma çarparak durdu felaketi önledi. Yağış yokken de yolda araçlar kayıyor. Yetkililere sesleniyoruz acil çözüm üretilip yol düzeltilsin” dedi. Otobüs sürücüsü Bülent İşbilir, “Dönüş yolunda yağan yağmur sonucu otobüs kaymaya başladı. Ben de yolcuların can güvenliği için direksiyonu sağa kırarak kaldırıma çarparak durmak zorunda kaldım. Cana geleceğine mala gelsin diye düşündüm. Bu mevkii çok sıkıntılı Sokak rampa yağışlı olsa da olmasa da kayıyor. Acil önlem alınıp tekrardan gözden geçirilmesi şart. Yolda yürürken bile insan korkuyor. Allah korusun daha büyük felaketler olur. Şoför esnafları olarak sesleniyoruz, acil çalışma başlatılsın” dedi. Nuri AKÇAHARMAN