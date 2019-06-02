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İzmit, Belsa önünde bayramlaşacak

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Ramazan Bayramının ilk gününde İzmit Belediyesi önünde kentle bayramlaşacak.
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İzmit Belediyesi Ramazan Bayramının birinci günü olan 4 Haziran Salı günü saat 11.00de belediye önünde kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri sivil toplum kuruluşları muhtarlar esnaflar ve halkla bir araya gelerek bayramlaşacak.

TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Bayramın 1. Gününde İzmit Belediyesi önünde kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileri siyasi partiler sivil toplum kuruluşları muhtarlar ve esnaflarımızla bir araya gelerek bayramlaşacağız. Tüm halkımızı birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz kardeşlik dostluk sevgi ve saygı duygularını paylaştığımız Ramazan Bayramında İzmit Belediyesi önünde gerçekleştireceğimiz bayramlaşma programına davet ediyoruz dedi.

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