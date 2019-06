Alınan bilgiye göre D-605 karayolundan Kandıra yönünde seyir halinde olan Nejdet Yıldız idaresindeki 34 AZ 8993 plakalı hafif ticari araç, İzmit Kandıra yolu Davuldere mevkisinde karşı yönden gelen Recep Yaşar idaresindeki 41 TJ 590 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerin teslim edildi. Kazada yaralanan sürücüler Recep Yaşar, eşi Leman Yaşar, Nejdet Yıldız ve çocukları Asyanur Yaşar ile Azra Yıldız (3) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eşi yaşamını yitirdi

Yaralılardan Azra Yıldız’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Nurgül Yıldız’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kaza nedeniyle İzmit Kandıra yolu Davuldere mevkisinde trafik yaklaşık 2 saat boyunca kontrollü olarak verildi. Kazada yaşamını yitiren Necdet Yıldız'ın eşi Nurgül Yıldız’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise çekicilerle otoparka götürüldü.

“Bu yolun bir an önce yapılmasını istiyoruz”

İzmit Kandıra yolunda sürekli meydana gelen kazalarla ilgili önlem alınması gerektiğini belirten Kandıra Şerefsungur Mahallesi Muhtarı, Ergün Akıncı “Biz İzmit’e her hafta bu yoldan gelir gideriz. Her bayramda, düğünde, dernekte bu yolda kaza oluyor. Biraz trafik yoğun olduğunda kaza oluyor. Büyüklerimize sesleniyorum, bu yolun bir an önce yapılmasını istiyoruz. Bir an önce yapsınlar yeter artık. Bir sürü can yandı bu yolda, halen de yanmaya devam ediyor” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN

Recep Yaşar ile eşi Leman Yaşar:

Necdet Yıldız ve eşi Nurgül Yıldız: