Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde 3 dönem başkanlık yapan İbrahim Karaosmanoğlu ile ilgili Sakarya'nın bir yerel gazetesinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne danışman olacak haberi çıktı. Çıkan haberler ile ilgili konuşan İbrahim Karaosmanoğlu, “Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce benim arkadaşım. Kendisi beni arayarak yerel konularda danışmanlık yapmamı istedi. Arkadaşıma teşekkür ettim ama kendisine 'Bu saatten sonra memur olmak istemiyorum' fakat sana yardımcı olurum dedim” şeklinde konuştu.
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Karaosmanoğlu, danışmanlığı kabul etmedi!
Karaosmanoğlu, Sakarya Büyükşehir’e danışman olacak iddialarına cevap verdi.
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Yorumlar
(2 )
Oktay - Muhtar bile olamaz.
Babacan - Çok bilgili yağ belediye nasıl borçlandırılır uzmanlık alanı olduğundan bilgilerinden yararlanmak gerekir
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