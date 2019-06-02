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Sakarya’da DEPREM! Kocaeli de sallandı...

Sakarya Hendek'te saat 16:08'de 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı İstanbul'dan da hissedildi.
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Saat 16:08 sularında merkez üssü Sakarya’nın Hendek ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Deprem hayatımızın bir gerçeği haline gelmiş durumda. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde yaşanan depremlerle birlikte vatandaşlar son depremleri araştırıyor. Yurdun farklı noktalarında gün içinde birçok deprem gerçekleşiyor ancak bunların büyük çoğunluğu hissedilmiyor.

Dün 16:17 TSİ - Asayiş

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