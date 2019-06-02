Saat 16:08 sularında merkez üssü Sakarya’nın Hendek ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem hayatımızın bir gerçeği haline gelmiş durumda. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde yaşanan depremlerle birlikte vatandaşlar son depremleri araştırıyor. Yurdun farklı noktalarında gün içinde birçok deprem gerçekleşiyor ancak bunların büyük çoğunluğu hissedilmiyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz