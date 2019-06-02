Saat 16:08 sularında merkez üssü Sakarya’nın Hendek ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

Deprem hayatımızın bir gerçeği haline gelmiş durumda. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde yaşanan depremlerle birlikte vatandaşlar son depremleri araştırıyor. Yurdun farklı noktalarında gün içinde birçok deprem gerçekleşiyor ancak bunların büyük çoğunluğu hissedilmiyor.