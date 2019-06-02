D-605 karayolundan Kandıra yönünde seyir halinde olan Nejdet Yıldız idaresindeki 34 AZ 8993 plakalı hafif ticari araç, İzmit Kandıra yolu Davuldere mevkisinde karşı yönden gelen Recep Yaşar idaresindeki 41 TJ 590 plakalı otomobille kafa kafaya çarpışmıştı.Kazada yaralanan sürücüler Recep Yaşar, eşi Leman Yaşar, Nejdet Yıldız ve çocukları Asyanur Yaşar ile Azra Yıldız (3) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yaralılardan Leman Yaşar'ın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.Yaralılardan Azra Yıldız’ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu da edinilen bilgiler arasında.
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O kazadan bir acı haber daha!
İzmit Kandıra yolu Davuldere mevkisinde otomobille hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu ağır yaralanan Leman Yaşar'dan acı haber geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz