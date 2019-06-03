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Dilovası'nda yenilenen muhtar seçiminden sürpriz sonuç

Dilovası Kayapınar Mahallesi'nde tekrarlanan muhtarlık seçimlerinde saat 17.00 itibariyle sandıklar açıldı.
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Dilovası Kayapınar Mahallesi'nde tekrarlanan muhtarlık seçimlerinde saat 17.00 itibariyle sandıklar açıldı. Toplam bin 954 seçmenin yaşadığı mahallede tekrarlanan muhtarlık seçimlerinde bin 228 oy kullanıldı. Kullanılan oylardan bin 220 oy geçerli sayıldı. Yapılan sayımın ardından adaylardan Mehmet Kara 530 oy ile muhtar seçilirken, Aziz Öner 402 oy, Mahir Lale ise 268 oy aldı. Muhtarlık seçimini kazanan Mehmet Kara'nın, YSK tarafından 19 yıl önce işlediği bir suç nedeniyle sabıka kaydı bulunduğu için 31 Mart seçimlerinde muhtarlık mazbatası iptal edilen Yüksel Kara'nın kardeşi olduğu belirtildi.

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