Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:17 TSİ- Asayiş G: Bugün 09:18 TSİ

D-100’de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 karayolunda bariyerlere çarpan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kaza, Gebze D-100 karayolu Osman Yılmaz Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burak Y. idaresindeki 41 TK 284 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda demir bariyerlere çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Burak Y. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Burak Y., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Takla atan araç çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bugün 09:17 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Gebze'de trafik kazası: 1 ölü! mask
Gebze'de trafik kazası: 1 ölü!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda havadan ve karadan bayram denetimi mask
Kuzey Marmara Otoyolu'nda havadan ve karadan bayram denetimi
Garson kılığında fuhuş! 25 kişilik çete çökertildi mask
Garson kılığında fuhuş! 25 kişilik çete çökertildi
Önder Kuruyemiş’in kurucusu Ferruh Önder vefat etti mask
Önder Kuruyemiş’in kurucusu Ferruh Önder vefat etti
GEPOSB’da başkan ve yönetimi savcılığa sevk edildi mask
GEPOSB’da başkan ve yönetimi savcılığa sevk edildi
Maaş alamayınca vince çıktılar mask
Maaş alamayınca vince çıktılar
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar! mask
Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar!
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var... mask
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var...
Şoför olarak girdi, amir oldu mask
Şoför olarak girdi, amir oldu
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış! mask
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış!
Hürriyet: Emine Hanım'ın neden bağırdığı belli oldu mask
Hürriyet: Emine Hanım'ın neden bağırdığı belli oldu
Hürriyet, gazetecilerin önünde tek tek işçileri aradı! mask
Hürriyet, gazetecilerin önünde tek tek işçileri aradı!

GALERİ

TEM'de son durum mask
TEM'de son durum
Alevlere teslim olan araç küle döndü mask
Alevlere teslim olan araç küle döndü
Trafik ekipleri yola çıkan sürücüleri “Yaşam Tüneli”ne aldı mask
Trafik ekipleri yola çıkan sürücüleri “Yaşam Tüneli”ne aldı
AKP Kocaeli'den 5 bin kişiye iftar mask
AKP Kocaeli'den 5 bin kişiye iftar
Molozların parkın yanına dökülmesine tepki mask
Molozların parkın yanına dökülmesine tepki
Üniversite öğrencileri, ABD’de Türkiye’yi temsil edecek mask
Üniversite öğrencileri, ABD’de Türkiye’yi temsil edecek
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL