Mezarlıklar bayrama hazırlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Park Bahçe ve Yeşil Alan Dairesi Başkanlığı mezarlıklarda temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Kocaeli kent merkezinde Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan mezarlıklarda büyüyen otların, çalıların temizliği, çevre düzenlemesi ve boyaması yapıldı. Çalışmalar 4 Haziran Salı günü başlayacak olan Ramazan Bayramı’ndaki mezarlık ziyaretlerine yetiştirildi. Ayrıca Kocaeli genelindeki mezarlıklarda, arife gününde Kur’an-ı Kerim okunacak.



MEZARLIKLAR TİTİZLİKLE TEMİZLENİYOR

Mezarlıklarda yürütülen temizlik çalışmaları, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar bünyesinde kurulan ekiple yapıldı. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisindeki İzmit Bağçeşme, Asri Mezarlık, Kuruçeşme Hatipköy, Tavşantepe ve Kent Mezarlıklarında oluşan otlar, çalılar, ara yollar temizlendi, mezarlık içi ana yolları yıkandı ve çevre bakımları gerçekleştirildi. Ayrıca İzmit Bağçeşme’de bulunan şehitlik mezarlığında temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları yapıldı.

BOYAMA VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Büyükşehir Belediyesi ekipleri bayram öncesi merkezi mezarlıklarda boyama ve çevre düzenlemesi çalışmaları da gerçekleştirdi. Çalışmalarla mezarlıklar daha düzenli bir görünüme kavuştu.