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Bilanço ağır! İlk 2 günde çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla Cuma günü mesai bitimi sonrası yola çıkan tatilcilerin yollarda oluşturduğu yoğunluk, bugün de akşam saatlerine kadar sürdü. Bayram tatilinin ilk iki gününde yine çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 16 kişi yaşamını yitirirken, 130 kişi yaralandı.
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Ramazan Bayramı tatili, arife günü olan 3 Haziran Pazartesi ile 7 Haziran Cuma gününün de kamu personelinin idari izinli sayılmasıyla 9 güne çıktı. Bayram tatili nedeniyle Cuma günü mesai bitimi ile tatilciler yollara koyuldu. Özellikle iftar saatinin ardından yollarda yoğunluk oluşurken, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından karayollarında alınan önlemlere rağmen yurt genelinde çok sayıda kaza meydana geldi. Cuma günü saat 18.00’den tatilin ikinci günü olan bugün saat 17.00’ye kadar meydana gelen 46 kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı.

16 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bayram tatilinin ilk günü olan dün Van, Kayseri, Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman ve Düzce'de İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Karabük. Malatya ve Mersin'de meydana gelen 32 kazada 13 kişi yaşamını yitirdi, 96 kişi yaralandı. Bayram tatilinin ikinci günü olan bugün ise Trabzon, Kocaeli, Malatya, Antalya, Afyonkarahisar, Bartın, İstanbul, Aksaray, Sakarya, Kocaeli, Kütahya ve Mersin’de meydana gelen 14 kazada 3 kişi yaşamını yitirdi 34 kişi yaralandı.

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