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MHP Eşme İlçe Başkanı silahla ayağından vuruldu, MHP'li 4 yönetici gözaltına alındı

Uşak'ta MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy, "görevden alma" tartışması yüzünden av tüfeğiyle ayağından vuruldu. Olayla ilgili, il başkanı, başkan yardımcı, il yöneticisi ve belediye başkan adayı gözaltına alındı.
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Uşak'ta çıkan silahlı kavgada MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy av tüfeğiyle ayağından vuruldu. Olayla ilgili İl Başkanı Ayhan Kınden, Başkan Yardımcısı Süleyman Karahan, İl Yöneticisi Cevat Gürsoy ve Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Fatih Erdoğan gözaltına alındı. MHP Uşak İl Başkanı Ayhan Kınden, MHP Uşak Başkan Yardımcısı Süleyman Karahan, MHP Uşak İl Yöneticisi Cevat Gürsoy ile 31 Mart Yerel Seçimleri'nde MHP Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Fatih Erdoğan, Eşme ilçesine gitti.

"GÖREVDEN ALMA" TARTIŞMASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ

Şehit Alibey Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy ile grup arasında "görevden alma" yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy av tüfeğiyle ayağından vuruldu. Yücesoy, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 MHP'Lİ YÖNETİCİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri il başkanı Kınden, başkan yardımcısı Karahan, il yöneticisi Gürsoy ve Erdoğan'ı gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, olayda kullanılan av tüfeğini kimin ateşlediğinin henüz belirlenemediği öğrenildi.

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