Ramazan Bayramı dolayısıyla Derince’de düzenlenecek olan bayramlaşma töreni, bayramın ilk günü olan 4 Haziran Salı günü Derince Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Derince Kaymakamlığı ve Derince Belediyesi’nin birlikte düzenleyeceği bayramlaşma töreni saat 11.00’de başlayacak. Derince Kaymakamı Cemil Aksak ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde gerçekleşecek olan bayramlaşma törenine tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.
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Derince Belediyesi, bayramın ilk günü bayramlaşacak
Derince’de düzenlenecek olan bayramlaşma töreni, bayramın ilk günü olan 4 Haziran Salı günü saat 11.00’de Kent Meydanı’nda gerçekleşecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz