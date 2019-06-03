Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:03 TSİ- Gündem G: Bugün 10:06 TSİ

Derince Belediyesi, bayramın ilk günü bayramlaşacak

Derince’de düzenlenecek olan bayramlaşma töreni, bayramın ilk günü olan 4 Haziran Salı günü saat 11.00’de Kent Meydanı’nda gerçekleşecek.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ramazan Bayramı dolayısıyla Derince’de düzenlenecek olan bayramlaşma töreni, bayramın ilk günü olan 4 Haziran Salı günü Derince Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Derince Kaymakamlığı ve Derince Belediyesi’nin birlikte düzenleyeceği bayramlaşma töreni saat 11.00’de başlayacak. Derince Kaymakamı Cemil Aksak ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde gerçekleşecek olan bayramlaşma törenine tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

Bugün 10:03 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Büyükakın bu kalabalığın arasında ne bekliyor? mask
Büyükakın bu kalabalığın arasında ne bekliyor?
Ayhan Varol’dan “Kartepe Çiçekçilik” açıklaması mask
Ayhan Varol’dan “Kartepe Çiçekçilik” açıklaması
Etek giyen avukattan yeni açıklama mask
Etek giyen avukattan yeni açıklama
Kartepe'de avanslar hesaplara yattı mask
Kartepe'de avanslar hesaplara yattı
Bu köyün en genci 52 yaşında mask
Bu köyün en genci 52 yaşında
Gebze'de İstanbul adayının afişi!.. mask
Gebze'de İstanbul adayının afişi!..
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar! mask
Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar!
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var... mask
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var...
Şoför olarak girdi, amir oldu mask
Şoför olarak girdi, amir oldu
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış! mask
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış!
Hürriyet: Emine Hanım'ın neden bağırdığı belli oldu mask
Hürriyet: Emine Hanım'ın neden bağırdığı belli oldu
Hürriyet, gazetecilerin önünde tek tek işçileri aradı! mask
Hürriyet, gazetecilerin önünde tek tek işçileri aradı!

GALERİ

TEM'de son durum mask
TEM'de son durum
Alevlere teslim olan araç küle döndü mask
Alevlere teslim olan araç küle döndü
Trafik ekipleri yola çıkan sürücüleri “Yaşam Tüneli”ne aldı mask
Trafik ekipleri yola çıkan sürücüleri “Yaşam Tüneli”ne aldı
AKP Kocaeli'den 5 bin kişiye iftar mask
AKP Kocaeli'den 5 bin kişiye iftar
Molozların parkın yanına dökülmesine tepki mask
Molozların parkın yanına dökülmesine tepki
Üniversite öğrencileri, ABD’de Türkiye’yi temsil edecek mask
Üniversite öğrencileri, ABD’de Türkiye’yi temsil edecek
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL