Derince Belediyesi, bayramın ilk günü bayramlaşacak

Ramazan Bayramı dolayısıyla Derince’de düzenlenecek olan bayramlaşma töreni, bayramın ilk günü olan 4 Haziran Salı günü Derince Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Derince Kaymakamlığı ve Derince Belediyesi’nin birlikte düzenleyeceği bayramlaşma töreni saat 11.00’de başlayacak. Derince Kaymakamı Cemil Aksak ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde gerçekleşecek olan bayramlaşma törenine tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.