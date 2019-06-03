Körfez Belediyesi’nde müdür atamaları

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt göreve geldikten sonra başkan yardımcılarını belirledi ve daha sonra da müdürlüklerde değişiklikler gerçekleştirdi. Yapılan değişiklik ve atamalara göre, evlendirme memuru olarak uzun zamandır görev yapan ve milletvekili aday adayı da olan Orhan Tuna Bilgi İşlem Müdürü olarak görevlendirildi. Daha önce Strateji Müdürlüğü ile birlikte olan bu birim, ikiye ayrıldı ve Orhan Tuna Bilgi İşlem Müdürü olurken, Sencer Dere Strateji Müdürü olarak kaldı.
ŞEFLİKTEN MÜDÜRLÜĞE
Osman Yurt’un Başkan Yardımcısı olmasıyla boşalan İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, bu bölümde şef olan Cevriye Gündoğdu atandı. Teknik Hizmetler’de Temizlik İşleri’n de görevli olan ve daha önce basın bürosunda uzun süre çalışan Bülent Gülal, Körfez Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü oldu.
Serkan Yeğnidemir
YEĞNİDEMİR FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ OLDU
Etüt Proje Müdürlüğünde görevli olan Şahin Yılmaz Park Bahçeler Müdürü olarak görevlendirildi. İzmit Belediyesi’nde Başkan Yardımcısı iken görevden alınan Serkan Yeğnidemir Körfez Belediyesi’nde Fen İşleri Müdürü olarak görevlendirildi.
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Yorumlar
(1 )
Demokrasi - İzmit belediyesinde ki gorev degisiklikleri neden normal karsilanmaz ki !!!!!!!
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