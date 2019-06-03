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Körfez Belediyesi’nde müdür atamaları

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt göreve geldikten sonra başkan yardımcılarını belirledi ve daha sonra da müdürlüklerde değişiklikler gerçekleştirdi.
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt göreve geldikten sonra başkan yardımcılarını belirledi ve daha sonra da müdürlüklerde değişiklikler gerçekleştirdi. Yapılan değişiklik ve atamalara göre, evlendirme memuru olarak uzun zamandır görev yapan ve milletvekili aday adayı da olan Orhan Tuna Bilgi İşlem Müdürü olarak görevlendirildi. Daha önce Strateji Müdürlüğü ile birlikte olan bu birim, ikiye ayrıldı ve Orhan Tuna Bilgi İşlem Müdürü olurken, Sencer Dere Strateji Müdürü olarak kaldı.

ŞEFLİKTEN MÜDÜRLÜĞE

Osman Yurt’un Başkan Yardımcısı olmasıyla boşalan İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, bu bölümde şef olan Cevriye Gündoğdu atandı. Teknik Hizmetler’de Temizlik İşleri’n de görevli olan ve daha önce basın bürosunda uzun süre çalışan Bülent Gülal, Körfez Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü oldu.

Serkan Yeğnidemir

YEĞNİDEMİR FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ OLDU

Etüt Proje Müdürlüğünde görevli olan Şahin Yılmaz Park Bahçeler Müdürü olarak görevlendirildi. İzmit Belediyesi’nde Başkan Yardımcısı iken görevden alınan Serkan Yeğnidemir Körfez Belediyesi’nde Fen İşleri Müdürü olarak görevlendirildi.

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Yorumlar

(1)
01

Demokrasi - İzmit belediyesinde ki gorev degisiklikleri neden normal karsilanmaz ki !!!!!!!

Yanıtla . 2Beğen 03 Haziran 10:39

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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