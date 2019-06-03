ASP Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Özcan Gül (44) idaresindeki 34 PN 5812 plakalı otomobil, Tuncay Demirci'nin (35) kullandığı 44 AY 699 plakalı otomobil ile Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ Doğanlar ayrımı mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada karşı otomobilde bulunan Sevgi Demirci (31) olay yerinde hayatını kaybederken, Gül'ün de aralarında bulunduğu yaralılar Malatya'da hastaneye götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Özcan Gül'ün de hayatını kaybettiği öğrenildi. Gül'ün bayram tatili için memleketi Elazığ'a gitmek için yola çıktığı belirtildi.

KOCAELİ BÜYÜK AİLE FEDERASYONU DELEGESİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü’nde kurucu başkan, Büyük Aile Federasyonu Kurucu Başkanı ve Kocaeli Büyük Aile Federasyonu Üst Kurul Delegesi Özcan Gül, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.