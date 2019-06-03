Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:15 TSİ- Asayiş G: Bugün 11:37 TSİ

Kocaeli Büyük Aile Federasyonu Üst Kurul Delegesi kazada öldü

Malatya'da dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı ve Kocaeli Büyük Aile Federasyonu Üst Kurul Delegesi Özcan Gül ve Sevgi Demirci hayatını kaybetti.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

ASP Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Özcan Gül (44) idaresindeki 34 PN 5812 plakalı otomobil, Tuncay Demirci'nin (35) kullandığı 44 AY 699 plakalı otomobil ile Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ Doğanlar ayrımı mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada karşı otomobilde bulunan Sevgi Demirci (31) olay yerinde hayatını kaybederken, Gül'ün de aralarında bulunduğu yaralılar Malatya'da hastaneye götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Özcan Gül'ün de hayatını kaybettiği öğrenildi. Gül'ün bayram tatili için memleketi Elazığ'a gitmek için yola çıktığı belirtildi.

KOCAELİ BÜYÜK AİLE FEDERASYONU DELEGESİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü’nde kurucu başkan, Büyük Aile Federasyonu Kurucu Başkanı ve Kocaeli Büyük Aile Federasyonu Üst Kurul Delegesi Özcan Gül, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Bugün 10:15 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Ersoy Kandemir - Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum.

Yanıtla . 0Beğen 03 Haziran 12:01

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Gebze'de trafik kazası: 1 ölü! mask
Gebze'de trafik kazası: 1 ölü!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda havadan ve karadan bayram denetimi mask
Kuzey Marmara Otoyolu'nda havadan ve karadan bayram denetimi
Otomobil ile TIR çarpıştı: 7 yaralı mask
Otomobil ile TIR çarpıştı: 7 yaralı
Kadir Gecesi camiye giderken bıçaklandı! mask
Kadir Gecesi camiye giderken bıçaklandı!
Okul önünde şüpheli çanta paniği mask
Okul önünde şüpheli çanta paniği
Önder Kuruyemiş’in kurucusu Ferruh Önder vefat etti mask
Önder Kuruyemiş’in kurucusu Ferruh Önder vefat etti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar! mask
Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar!
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var... mask
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var...
Şoför olarak girdi, amir oldu mask
Şoför olarak girdi, amir oldu
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış! mask
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış!
Hürriyet: Emine Hanım'ın neden bağırdığı belli oldu mask
Hürriyet: Emine Hanım'ın neden bağırdığı belli oldu
Hürriyet, gazetecilerin önünde tek tek işçileri aradı! mask
Hürriyet, gazetecilerin önünde tek tek işçileri aradı!

GALERİ

TEM'de son durum mask
TEM'de son durum
Alevlere teslim olan araç küle döndü mask
Alevlere teslim olan araç küle döndü
Trafik ekipleri yola çıkan sürücüleri “Yaşam Tüneli”ne aldı mask
Trafik ekipleri yola çıkan sürücüleri “Yaşam Tüneli”ne aldı
AKP Kocaeli'den 5 bin kişiye iftar mask
AKP Kocaeli'den 5 bin kişiye iftar
Molozların parkın yanına dökülmesine tepki mask
Molozların parkın yanına dökülmesine tepki
Üniversite öğrencileri, ABD’de Türkiye’yi temsil edecek mask
Üniversite öğrencileri, ABD’de Türkiye’yi temsil edecek
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL