Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:28 TSİ- Asayiş G: Bugün 10:32 TSİ

Yaralı işçi, Kocaeli'de tedavi görecek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki demir çelik fabrikasında çıkan yangında 2 personel yaralandı. Vücudunda 2'nci derecede yanıklar oluşan Hasan Akçakaya Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Alınan bilgiye göre, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarındaki (Erdemir) 2. Yüksek Fırın'da oksijen verildiği sırada yangın çıktı. Fabrikaya ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında vardiya formeni Hasan Akçakaya'nın vücudunda 2'nci derecede yanıklar oluşurken, mühendis Koray Oktay ise hafif yaralandı.

DERİNCE'YE SEVK EDİLDİ

Yaralılar, kuruma ait Göztepe Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan Akçakaya, vücudundaki yanıklar nedeniyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdemir'de 2. yüksek fırında yangın meydana geldiğini ve ekiplerin kısa sürede yangına müdahale ettiğini belirterek, "Bir arkadaşımızın vücudunda 2'nci derecede yanıklar oluştu ve buradaki ilk tedavisinin ardından Derince ilçesindeki hastaneye sevk edildi. Diğer yaralı arkadaşımız ilk tedavisinin ardından taburcu edildi." dedi.

YANIK MERKEZİ'NE GETİRİLDİ

Erdemir'den yapılan yazılı açıklamada ise 2. yüksek fırında arıza giderme çalışmaları sırasında bir çalışanın alevlere maruz kaldığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:  "Çalışanımıza acil ilk yardım müdahalesi Erdemir sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılmıştır. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine getirilen çalışanımız, tedavi edilmek üzere Derince Yanık Merkezi'ne sevk edilmiştir. Çalışanımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır."

Bugün 10:28 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Gebze'de trafik kazası: 1 ölü! mask
Gebze'de trafik kazası: 1 ölü!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda havadan ve karadan bayram denetimi mask
Kuzey Marmara Otoyolu'nda havadan ve karadan bayram denetimi
Garson kılığında fuhuş! 25 kişilik çete çökertildi mask
Garson kılığında fuhuş! 25 kişilik çete çökertildi
Kadir Gecesi camiye giderken bıçaklandı! mask
Kadir Gecesi camiye giderken bıçaklandı!
Önder Kuruyemiş’in kurucusu Ferruh Önder vefat etti mask
Önder Kuruyemiş’in kurucusu Ferruh Önder vefat etti
GEPOSB’da başkan ve yönetimi savcılığa sevk edildi mask
GEPOSB’da başkan ve yönetimi savcılığa sevk edildi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar! mask
Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar!
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var... mask
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var...
Şoför olarak girdi, amir oldu mask
Şoför olarak girdi, amir oldu
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış! mask
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış!
Hürriyet: Emine Hanım'ın neden bağırdığı belli oldu mask
Hürriyet: Emine Hanım'ın neden bağırdığı belli oldu
Hürriyet, gazetecilerin önünde tek tek işçileri aradı! mask
Hürriyet, gazetecilerin önünde tek tek işçileri aradı!

GALERİ

TEM'de son durum mask
TEM'de son durum
Alevlere teslim olan araç küle döndü mask
Alevlere teslim olan araç küle döndü
Trafik ekipleri yola çıkan sürücüleri “Yaşam Tüneli”ne aldı mask
Trafik ekipleri yola çıkan sürücüleri “Yaşam Tüneli”ne aldı
AKP Kocaeli'den 5 bin kişiye iftar mask
AKP Kocaeli'den 5 bin kişiye iftar
Molozların parkın yanına dökülmesine tepki mask
Molozların parkın yanına dökülmesine tepki
Üniversite öğrencileri, ABD’de Türkiye’yi temsil edecek mask
Üniversite öğrencileri, ABD’de Türkiye’yi temsil edecek
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL