Bayram öncesi mezarlıklarda bakım yapılması ve mezarlıklara ücretsiz otobüs tahsisi klişeleşmiş ve gelenek haleni gelmiş bir belediye hizmetidir. Belediyeler de bu hizmetleri halka duyurur. Ancak Gölcük Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Ahmet Özbay, durumu biraz daha abartmış. Cenaze araçlarının, tabutların ve kazma küreklerin bulunduğu fotoğrafları paylaşarak altına da “Gölcük Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü olarak Halkımıza en iyi hizmeti verebilmemiz için araçlarımız klimalı tabutlarımız vatandaşlarımızın mezar bakımında kullanabilmeleri için el arabasından budama makasına kadar tüm malzemelerimizle hizmete hazırız” yazdı. Dip not olarak ta “BİRLİKTE BAŞARDIK” sloganını ekledi. Bu paylaşım ile Ahmet Özbay hayli dikkat çekti.
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Klimalı cenaze aracı ve lüks tabutlar "Birlikte başardık"
Gölcük Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Ahmet Özbay, sosyal medya hesabından cenaze aracı ve tabut fotoğrafları paylaştı. Fotoğrafın altına da “halkımıza en iyi hizmete verebilmek için cenaze araçlarımız klimalı, tabutlarımızla hizmete hazırız” yazdı.
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Yorumlar
(1 )
Mecit - neye özenmişiz acaba bana yabanıların tabutlarını anımsattı. hoç diyemeyeceğim.
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