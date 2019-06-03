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Klimalı cenaze aracı ve lüks tabutlar "Birlikte başardık"

Gölcük Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Ahmet Özbay, sosyal medya hesabından cenaze aracı ve tabut fotoğrafları paylaştı. Fotoğrafın altına da “halkımıza en iyi hizmete verebilmek için cenaze araçlarımız klimalı, tabutlarımızla hizmete hazırız” yazdı.
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Bayram öncesi mezarlıklarda bakım yapılması ve mezarlıklara ücretsiz otobüs tahsisi klişeleşmiş ve gelenek haleni gelmiş bir belediye hizmetidir. Belediyeler de bu hizmetleri halka duyurur. Ancak Gölcük Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Ahmet Özbay, durumu biraz daha abartmış. Cenaze araçlarının, tabutların ve kazma küreklerin bulunduğu fotoğrafları paylaşarak altına da “Gölcük Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü olarak Halkımıza en iyi hizmeti verebilmemiz için araçlarımız klimalı tabutlarımız vatandaşlarımızın mezar bakımında kullanabilmeleri için el arabasından budama makasına kadar tüm malzemelerimizle hizmete hazırız” yazdı. Dip not olarak ta “BİRLİKTE BAŞARDIK” sloganını ekledi. Bu paylaşım ile Ahmet Özbay hayli dikkat çekti.

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Yorumlar

(1)
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Mecit - neye özenmişiz acaba bana yabanıların tabutlarını anımsattı. hoç diyemeyeceğim.

Yanıtla . 0Beğen 03 Haziran 12:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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