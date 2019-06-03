Fevziye Camii görevlisi Abdullah Bağcıer’in kardeşi Mübarek Bağcıer, 31 Mayıs Cuma gecesi (Kadir Gecesi) iddialara göre yeğeninin kocası tarafından aile içi bir tartışma nedeniyle cami avlusunda bıçaklandı. Ağır yaralanan Bağcıer, iddialara göre uzun süre ambulans bekleyince çok fazla kan kaybetti.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mübarek Bağcıer yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Bağcıer tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bağcıer’in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır’a gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz