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Karaosmanoğlu’ndan babasını eleştirenlere ağır küfür

Daha önceleri aldığı yatla gündeme gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun oğlu Tahsin Karaosmanoğlu, babasını eleştirenlere, sosyal medyadan ağır küfürler savurdu.
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Üç dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde yeniden aday olmayan İbrahim Karaosmanoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yücel’den danışmanlık teklifi alması Kocaeli’de gündem konusu olmuştu. Gazete ve internet sitelerinde yayınlanan bu haberin ardından eleştiri oklarına maruz kalan İbrahim Karaosmanoğlu,  farklı iddialar ortaya atılarak eleştirilmişti.

OĞLU ÇOK KIZMIŞ

Babasının eleştirilmesine dayanamayan Tahsin Karaosmanoğlu, eleştirilerde bulunanlar için sosyal medya hesabından şunları yazdı, "Dün bazı gazetelerde, babam İBRAHİM KARAOSMANOGLU’nun, Sakarya Büyükşehir Belediyesine danışman olacağı ile ilgili bir haber çıktı. Babam zaten teklifi kabul etmedi. Ama bazı o....çocukları (kimse kusura bakmasın, başka terim yakıştıramadım) babam ve bizimle alâkalı öyle yorumlar yazmışlar ki, buradan onları iddialarını ispata çağırıyorum. İspatlamazsanız ONUN BUNUN ÇOCUĞUSUNUZ diyorum. Hodri meydan."

ARTIK EFENDİ OLMAYACAK

Bu küfür içerikli paylaşım Tahsin Karaosmanoğlu’nu kesmemiş olacak ki, paylaşımının son bölümüne de şu notu iliştirmişti, “Artık efendilik dönemine son verdim. Bundan sonrada hakkımızda kim ispatsız iddialarda bulunursa istisnasız o.... çocuğudur.” Müteahhitlik yapan ve daha önceleri de aldığı yat ile gündeme gelen Tahsin Karaosmanoğlu’nun bu tepkisi bazı kesimler tarafından ağır bulundu.

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