7 aylık bebek 2. kattan düştü

Alınan bilgi ve iddialara göre, olay gece saatlerinde Gölcük Halıdere Yalı Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir evde gerçekleşti. Anne ve babanın evde olduğu sırada 7 aylık bebek binanın 2. katından düştü. Vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirirken kısa sürede gelen ekipler 7 aylık Halime E. isimli bebeğe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gölcük Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Bebeğin tedavisi sürüyor.