Alınan bilgi ve iddialara göre, olay gece saatlerinde Gölcük Halıdere Yalı Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir evde gerçekleşti. Anne ve babanın evde olduğu sırada 7 aylık bebek binanın 2. katından düştü. Vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirirken kısa sürede gelen ekipler 7 aylık Halime E. isimli bebeğe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gölcük Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Bebeğin tedavisi sürüyor.
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7 aylık bebek 2. kattan düştü
Gölcük'te 7 aylık bebek 2. kattan düştü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz