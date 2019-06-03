Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Mayısta GTS'ye göre ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,46 artarak 16 milyar 813 milyon dolara yükseldi. Türkiye ihracatta mayıs ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı." dedi.
Bugün 11:20 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 11:21 TSİ
Mayıs ayı ihracat rekoru kırıldı
Ticaret Bakanı Pekcan, "Mayısta GTS'ye göre ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,46 artarak 16 milyar 813 milyon dolara yükseldi. Türkiye, ihracatta mayıs ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı." dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz