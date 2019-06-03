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Mayıs ayı ihracat rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Pekcan, "Mayısta GTS'ye göre ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,46 artarak 16 milyar 813 milyon dolara yükseldi. Türkiye, ihracatta mayıs ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı." dedi.