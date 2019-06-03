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Miniklerin futbol ‘BAYRAM’ı

Kocaeli U11 Futbol Ligi, 9 günlük bayram tatilinde bol bol maç oynuyor. Cuma günü başlayan 9 günlük bayram tatiline rağmen kentte kalıp, çocuklarının futbol gelişimini izleyen aileler, aslında asıl ‘bayramı’ yaşadı.
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Yaklaşık 2 ay önce start alan U11 Futbol Ligi maçları sona yaklaşırken, hafta sonu da bol maç oynandı. Bol gollü geçen maçlarda minikler, havanın sıcak olması nedeniyle zaman zaman olumsuz etkilenirken, maçları yönetim hakemler de sık sık mola vermek zorunda kaldı. Cumartesi ve pazar günü oynanan maçlar ardından son hafta maçlar, bayram sonrası bu hafta sonu da oynanacak ve U11Futbol Ligi sezonu sona erecek. Şenlik havasında oynanan maçlar ilk sırayı alan şampiyon takımlara, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa tarafından kupaları verilecek.

CUMARTESİ MESAİSİ BOL GOLLÜ GEÇTİ

Cumartesi günü M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçlarda, İzmit Yıldızspor İzmit Yahya Kaptanspor’u 3-1 yendi. Kullarspor ise Yeşilovaspora’a 1-0 yenildi. İzmit GB, Serdar GB’ni 4-0, Kocaeli 1937 Sekaspor Yeni Kocaelispor’u 2-0, Çubuklu Balaspor Çayırtepe Gençlikspor’u 2-1, İzmit Kireçocaklarıspor İzmit Erlerspor’u 2-0 yendi. Ahmet AKAY

SERDAR GBSPOR: 0 İZMİT GBSPOR: 4

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.11 A)

HAKEM: Gülsüm Çetin ***

SEDRAD GBSPOR: Adem **, Ahmet **, Kaan ***, Tolga ** (Kemal **), Efe Yüzem **, Mert ** (Mert Tuğra **), Kemal Kaçar **

İZMİT GBSPOR: Ege *** (Ege Çiçek **), Ubeyt ***, Yusuf **), Ege Genç ***, Semih ***, Ömer *** (Doruk **), Kayhan *** (Kadirhan **), Görkem ***, Yakup *** (Yiğit **)

GOLLER: Ömer (1), Kayhan (1), Yakup (1), Görkem (1)

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: 2 YENİ KOCAELİSPOR: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.11 C)

HAKEM: Harun Ödübek ***

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: Ali Ensar ***, Sahil ***, Bilal ***, İrfan ***, Ensar Yıldız *** (Ege **), Halit ***, Berk *** (Kaan ***), Ensar Evirken ***

YENİ KOCAELİSPOR: Alper **, Berat **, Ege ***, Ensar **, İsmail ***, Tayip **, Enes **(Ahmet Yakup **), Umut **

GOLLER: Ensar Yıldız (1), Kaan (1)

İZMİT YILDIZSPOR: 3 İZMİT Y.KAPTANSPOR: 1

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.11 B)

HAKEM: Gülsüm Çetin ***

İZMİT YILDIZSPOR: Ömer ***, Alican ***, Can ***, Ahmet *** (Emin Enes ), Poyraz ***, Adil *** (Haktan **), Ahmet Bayraktar ***), Behlül ***

İZMİT Y.KAPTANSPOR: Tuna ***, Ömer ** (Bilal **), Buğra **, Cebrail ** (Yusuf **), Muhammet ** (Metehan **), Efe ** (Kaan **), Ahmet ** (Ahmet Gökay ***), Mesut ** (Egemen **)

GOLLER: Poyraz (1), Ahmet Bayraktar (1), Behlül (1)(İzmit Yıldızspor)(Ahmet Gökay (1)(İzmit Y.Kaptanspor)

ÇUBUKLU BALASPOR: 2 ÇAYIRTEPE GENÇLİKSPOR: 1

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.11 B)

HAKEM: Burak Erden ***

ÇUBUKLU BALASPOR: Sefa ***, Efe ***, Tuna ***, Ömer ***, Eren ***, Fatih ***, Melih ***, Mert Efe ***

ÇAYIRTEPE GENÇLİKSPOR: Tunahan ***, Bora **, İ.Hakkı **, İsa ***, Tolga **, İbrahim **, Emir **, Arda ***

GOLLER: Eren (1), Fatih (1)(Çubuklu Balaspor), Arda (1)(Çayırtepe Gençlikspor)

İZMİT ERENLERSPOR: 0 İZMİT KİREÇOCAKLARISPOR: 2

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.11 C)

HAKEM: İbrahim Burak Nizam ***

İZMİT ERENLERSPOR: Ahmet **, Fatih ** (Ceyhun **), Ahmet Yasin **, Mehmet ***, Poyraz **, Heybetli **, A.Akif **, M.Ufuk **

İZMİT KİREÇOCAKLARISPOR: Salih ***, Alperen ***, Mehmet ***, Yiğit Kayra *** (Bilal ***), Utku ***, Yiğit ***, Mustafa ***, Gökay ***

GOLLER: Bilal (1), Gökay (1)

KULLARSPOR: 0 YEŞİLOVASPOR: 1

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.11 D)

HAKEM: Berat Can Taştekin ***

KULLARSPOR: Emir ***, Ahmet **, Furkan ** (Hakan **), Numan **, Sami ** (Kazım **), Bekir ** (Hüseyin **), Halil **, Melih ** (Mert **)

YEŞİLOVASPOR: Egemen ***, Hamza Can ***, Levent ***, Ömer ***, Mustafa ***, Halit *** (Soner **), Esat ***, Umut ***

GOL: Halit (1)(Yeşilovaspor)

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