Yavuzspor bayramı erken kutladı: 1-0

B Grubu’nda şampiyonluğunu ilan eden Derince Yavuzspor, Derince Suni Çim’de oynanan şampiyonluk maçında, 32 puanda olan Derince Yavuzspor, İzmit Yıldızspor’u 1-0 yendi ve ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İzmit Yıldızspor maç boyunca direndi, ama rakibine gücü yetmedi. Maçı KASKF Başkanı Murat Aydın ve yönetim kurulu üyesi Şaban Erarslan, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, Yavuzspor Kulüp Başkanı Volkan Elmaser sporcu velileri ve bir çok alt yapı antrenörleri şampiyonluk maçını birlikte izledi.

ŞAMPİYONLUK KUPASIVERİLDİ

Şampiyonun kupasını Murat Aydın, Kemal Bayraktar ve Şaban Eraslan birlikte verdi. Şampiyon Derince Yavuzspor camiası, maç sonrası protokolle, veliler ve sporcuların katılımıyla şampiyonluk sevinci yaşadı, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ahmet AKAY

DERİNCE YAVUZSPOR: 1 İZMİT YILDIZSPOR: 0

STAT: Derince (U.13 B)

HAKEM: Efe Ünüvar ***

DERİNCE YAVUZSPOR: Ege ***, Furkan ***, Onur *** (Sinan **), Buğra *** (Alparslan **), Enes *** (Ahmet **), Baran ***, Çağatay *** (Bilal **), Cihan ***, Alperen ***, Fatih ***, K.Ahmet (Kaan **)

İZMİT YILDIZSPOR: Ahmet ***, Göktuğ **, Egemen ***, Kayra **, Efe **, İsmail **, Kaan ***, Yağız **, İrfan **, Yunus **, Alperen ** (Poyraz **)

GOL: Furkan DK.15

DERİNCE GB.SPOR: 3 ÇAMLITEPESPOR: 0

STAT: Derince (U.13 C

HAKEM: Hakan Sarısoy ***

DERİNCE GBSPOR: Efe ***, Mehmet ***, Mustafa ***, Tetehan ***, Arda ***, Tuna *** (Burak **), Emirhan *** (Batuhan **), Eray *** (Cihan **), Seçkin *** (Ahmet Can **), Kerem *** (Eren **), Ahmet ***

ÇAMLITEPESPOR: Rakan **, Zafer **, Batuhan **, Cuma **, Eray ***, Davul **, Ramazan ***, Murat ** (Eren **), Serhat ** (Ertan **), Ümit **, Atakan ** (Ertan **)

GOLLER: Seçkin DK.25-27, Ahmet Can DK.59