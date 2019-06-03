Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:33 TSİ- Spor G: Bugün 11:35 TSİ

Yavuzspor bayramı erken kutladı: 1-0

Yaklaşık 2 ay önce başlayan Kocaeli U13 Futbol Ligi’nde bir şampiyon daha kupasına kavuştu. Yavuzspor, İzmit Yıldız’ı tek golle geçerken. Bayram sevincini erken yaşadı.
mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

B Grubu’nda şampiyonluğunu ilan eden Derince Yavuzspor, Derince Suni Çim’de oynanan şampiyonluk maçında, 32 puanda olan Derince Yavuzspor, İzmit Yıldızspor’u 1-0 yendi ve ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İzmit Yıldızspor maç boyunca direndi, ama rakibine gücü yetmedi. Maçı KASKF Başkanı Murat Aydın ve yönetim kurulu üyesi Şaban Erarslan, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, Yavuzspor Kulüp Başkanı Volkan Elmaser sporcu velileri ve bir çok alt yapı antrenörleri şampiyonluk maçını birlikte izledi.

ŞAMPİYONLUK KUPASIVERİLDİ

Şampiyonun kupasını Murat Aydın, Kemal Bayraktar ve Şaban Eraslan birlikte verdi. Şampiyon Derince Yavuzspor camiası, maç sonrası protokolle, veliler ve sporcuların katılımıyla şampiyonluk sevinci yaşadı, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ahmet AKAY

DERİNCE YAVUZSPOR: 1 İZMİT YILDIZSPOR: 0

STAT: Derince (U.13 B)

HAKEM: Efe Ünüvar ***

DERİNCE YAVUZSPOR: Ege ***, Furkan ***, Onur *** (Sinan **), Buğra *** (Alparslan **), Enes *** (Ahmet **), Baran ***, Çağatay *** (Bilal **), Cihan ***, Alperen ***, Fatih ***, K.Ahmet (Kaan **)

İZMİT YILDIZSPOR: Ahmet ***, Göktuğ **, Egemen ***, Kayra **, Efe **, İsmail **, Kaan ***, Yağız **, İrfan **, Yunus **, Alperen ** (Poyraz **)

GOL: Furkan DK.15

DERİNCE GB.SPOR: 3 ÇAMLITEPESPOR: 0

STAT: Derince (U.13 C

HAKEM: Hakan Sarısoy ***

DERİNCE GBSPOR: Efe ***, Mehmet ***, Mustafa ***, Tetehan ***, Arda ***, Tuna *** (Burak **), Emirhan *** (Batuhan **), Eray *** (Cihan **), Seçkin *** (Ahmet Can **), Kerem *** (Eren **), Ahmet ***

ÇAMLITEPESPOR: Rakan **, Zafer **, Batuhan **, Cuma **, Eray ***, Davul **, Ramazan ***, Murat ** (Eren **), Serhat ** (Ertan **), Ümit **, Atakan ** (Ertan **)

GOLLER: Seçkin DK.25-27, Ahmet Can DK.59

Bugün 11:33 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Belki de tarihin en kısa teknik direktörlüğünü yaşadı mask
Belki de tarihin en kısa teknik direktörlüğünü yaşadı
Belediye Derince Güntepe ile devam mask
Belediye Derince Güntepe ile devam
Karamürsel Gençlik birlikte oruç açtı mask
Karamürsel Gençlik birlikte oruç açtı
TFF'nin yeni başkanı Nihat Özdemir mask
TFF'nin yeni başkanı Nihat Özdemir
Spor camiasında yas var! mask
Spor camiasında yas var!
Nasut Kayalı Turnuvası’nda “MİNİCA” şampiyon oldu mask
Nasut Kayalı Turnuvası’nda “MİNİCA” şampiyon oldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar! mask
Yatmaya geldik, bir de üzerine para veriyorlar!
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var... mask
Ölüm yolu yine can aldı! Yaralılar var...
Şoför olarak girdi, amir oldu mask
Şoför olarak girdi, amir oldu
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış! mask
TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış!
Hürriyet: Emine Hanım'ın neden bağırdığı belli oldu mask
Hürriyet: Emine Hanım'ın neden bağırdığı belli oldu
Hürriyet, gazetecilerin önünde tek tek işçileri aradı! mask
Hürriyet, gazetecilerin önünde tek tek işçileri aradı!

GALERİ

TEM'de son durum mask
TEM'de son durum
Alevlere teslim olan araç küle döndü mask
Alevlere teslim olan araç küle döndü
Trafik ekipleri yola çıkan sürücüleri “Yaşam Tüneli”ne aldı mask
Trafik ekipleri yola çıkan sürücüleri “Yaşam Tüneli”ne aldı
AKP Kocaeli'den 5 bin kişiye iftar mask
AKP Kocaeli'den 5 bin kişiye iftar
Molozların parkın yanına dökülmesine tepki mask
Molozların parkın yanına dökülmesine tepki
Üniversite öğrencileri, ABD’de Türkiye’yi temsil edecek mask
Üniversite öğrencileri, ABD’de Türkiye’yi temsil edecek
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL