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Bu da sahanın ortasında iftar

Kocaeli futbolunun parlayan yıldızı Beylikbağıspor, ‘Birlik ve Beraberlik’ teması ile iftar yemeği düzenledi.
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Yeşil-Beyazlı kulübün ilk kez organize ettiği iftar yemeğine katılım yoğun oldu. Her geçen gün daha da büyüyen Beylikbağıspor ailesini bu anlamlı iftar yemeğinde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın yalnız bırakmadı. Beylikbağı Stadı’nda hep birlikte oruç açmanın hazzını yaşayan davetliler, güzel bir görüntü oluşturdu.

ESKİ BAŞKANLARA PLAKET

Misafirleriyle yakından ilgilenen Beylikbağıspor Başkanı Ümit Fatih Yalsız yaptığı konuşmada, “Bugün burada birlik ve beraberlik içerisinde iftarımızı yaptık. Biz her gün büyümeye devam eden büyük bir aileyiz. Katılan herkese teşekkür ederim” dedi. Bu arada, iftar sonunda Beylikbağıspor’a destek veren önceki dönem başkanları unutulmadı. Bu doğrultuda Mustafa Özdemir, Orhan Aydın, Ufuk Sarı, Ali Çağın ve Müslüm Osmanoğlu’na plaket verilerek teşekkür edildi.

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