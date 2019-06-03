İlimtepe FK Başkanı Metin Özkan: Bizi izlemeye devam edin

Başkan Özkan “Bizi izlemeye devam edin” dedi. Özkan değerlendirmesinde “Bizim inandığımız doğrular asla değişmez, sadece zaman alır. Biz inandık, bu takım profesyonel ligde mücadele edecek. Biraz zaman. Yer, zaman, saat hiç fark etmez. İnanmak bizim temelimizde var. Sizler konuşursunuz, bu üniversiteli öğrenci çocuklar uygularlar” dedi.

BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN

Tüm Müslümanların Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Özkan sözlerini şöyle tamamladı: Kim ne derse desin, yoklukların takımı, gönüllerin şampiyonu oldunuz. Biz iddia ediyoruz, bu sene o sene. Haydi profesyonel lige. Bizi izlemeye lütfen devam edin!.. Teşekkürler çocuklar. Körfez’e ve Kocaeli’ye damga vurdunuz. Adamlar topluluğu. İyi ki varsınız…