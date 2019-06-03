Jimnastikçi balerinler büyüledi

Kulüp bünyesinde 6. yılını tamamlayan Olimpiyat Yıldızları Bale Okulları, alanında profesyonel bale öğretmeni Yasemin Seyhan Demircan gözetiminde yıl sonu gösterileri düzenledi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yoğun bir katılımla düzenlenen gösterilerle, Olimpiyat Yıldızları Bale Okulları öğrencileri sezon finalini gerçekleştirmiş oldu.

EYLÜL’DE YENİDEN İŞBAŞI!..

Başarılı balerinler böylelikle eylül ayında, tekrar yeni döneme başlayarak muhteşem gösterileriyle ve başarılı çalışmalarıyla göz doldurmaya devam edecek. Kulüp başkanı Tolga Havuç, açılış konuşmasında, bale okulları profesyonel eğitmeni Yasemin Seyhan Demircan’a teşekkür etti. Başkan Havuç tüm konukları selamlayarak yeni dönemde bale okulları ile ilgili planladıkları projeleri anlattı. Daha sonra sözü alan Olimpiyat Yıldızları Bale Okulları öğretmeni Yasemin Seyhan Demircan ise; başta başkan Havuç olmak üzere, tüm ekibe teşekkür ederek, velilere bale okulları ve çalışmalarıyla ilgili teknik bilgiler verdi.