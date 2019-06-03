Geçmiş olsun Suat hoca!..

Kentimizin en eki spor insanlarından olan duayen antrenör Suat Okan’a nazar değdi. Adı Malofisspor ile adeta bütünleşmiş olan ve birçok oyuncu yetiştiren Suat Okan’ın oğlu Aykut Okan da Ümit Milli takımı forması giymişti. İstanbul’da katıldığı Veteranlar Turnuvası’nda dizinden sakatlanan Suat Hoca’nın tedavisine evinde devam ediliyor.