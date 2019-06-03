Darıca’da seferberlik ilan edildi!..

Transfer yasağını kaldırmak için yoğun bir mesai harcayan Darıca Gençlerbirliği A.Ş. Başkanı Arif Gülen, TFF’de dosyası bulunan alacaklı isimler ile görüşmeye başladı. Sarı-Yeşilli ekibin başkanı ilk görüşmeyi eski kaptan Uğur Daşdemir ile gerçekleştirdi. Başkan Arif Gülen, alacaklarını alamadığı için devre arasında Darıca’dan ayrılan ve ikinci yarıda formasını giydiği Fatih Karagümrük’te Spor Toto 1.Lig’e çıkma sevinci yaşayan Uğur Daşdemir ile transfer tahtasının açılması noktasında istişare yaptı.