Futbol kardeşliği hiç biter mi?..

Sadece sahada değil, sosyal hayatta da hayli aktif olan Güneşspor’un başkanı Nebil Uzun, kulüpler arası diyalogda da örnek oluyor. Gebze Denizliköyüspor Kulübü’nün eski başkanı Necat Araba ve antrenör Soydan Yavuz’u ağırlayan Nebil Uzun “Büyük bir keyif aldık. Spordan İş dünyasına böyle güzel insanlarla birlikte olmak çok güzel” dedi.