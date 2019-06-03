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Murat Öztürk de isyan etti!

Kocaelispor’da aidat konusuyla ilgili kriz büyüyor.

Kocaelispor’da aidat konusuyla ilgili kriz büyüyor. Aidatlarını ödemedikleri için kongrede oy kullanamayacak olanlar isyan etti. İKM Başkanı Murat Öztürk de açıklamasında “Kocaelispor’da yöneticilik yapma onurunu yaşadığım Türkiye’nin en büyük marka değeri olan kulübümüzün kongre üyesiyim. Yıllık aidat ödemediğimiz için bizleri oy kullanma hakkından mahrum edilmiş görmekteyiz. Her seçim öncesi oy kullanmaya gittiğimiz kongremizde makbuz kesilir, paramızı öder, imzamızı atar ve oyumuzu kullanırdık.

"BU SENE FARKLI BİR UYGULAMA VAR"

Ne oldu da bu sene böyle Kocaelispor sevgisini kalbinde taşıyan bu kulübe maddi ve manevi destek vermiş arkadaşlarımızı ve büyüklerimizi oy kullanma hakkından mahrum ettiniz. Şu zor günlerde birleştirici olmak gerekirken, ayrıştırmanın hiçbir anlamı yoktur. Bu anlamda yapılanın doğru olmadığını belirterek, hakkımızı gasp edenleri kınıyoruz” dedi.

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