Hürriyet: Tahir beyin yaklaşımı çok olumlu

Kocaelispor’un 7-14 Haziran’da yapacağı kongrede aday olan Volkan Özön, destek turlarını sürdürüyor. Mevcut yönetiminden sonra Özön de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret edip, fikir alış verişinde bulundu. Görüşmede önemli bir detay ortaya çıktı.
PROJELERİNDEN SÖZ ETTİ
Kocaelispor’a bağlılığıyla tanınan başkan Hürriyet’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu söyleyen Özön, kendisini kongreye davet ettiğini de söyledi. Hürriyet de kongrede hazır bulunacağını dile getirdi. Bu arada Hürriyet’in “Tahir beyin Kocaelispor’a olumlu yaklaşımı çok önemli” dediği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz