2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası, Kartepe Belediyesi ile KOSDER işbirliğinde gerçekleştirildi. Derbent – Kartepe parkurunda düzenlenen yarışmada dereceye girenlere kupalarını, Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman verdi. Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 3’ncü ayağında, 4 ayrı kategoride mücadele edilirken, yarışların startını Kartepe Belediye Başkanı Kocaman verdi. Yarışmalar sonunda 1’nci Kategoride 1’nci Murat Can Şen, 2’nci Hakan Solay oldu. 2’nci Kategoride Yiğit Sercan Yalçın 1’nci, Nizamettin Kaynak 2’nci, Alper Yıldız ise 3’ncü oldu. 3’ncü Kategoride Refik Bozkurt 1’nci, Erdal Etyemez 2’nci, Tansel Tunca 3’ncü oldu. 4’nci Kategoride Emin Cem Yalın 1’nci, Uğur Soylu 2’nci, Selim Bacıoğlu 3’ncü, Tuğrul Köselerden 4’ncü oldu. En iyi parkur zamanlamasını Emin Cem Yalın elde ederken, En iyi takım ise GP Garajı oldu.
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Tırmanma yarışı nefes kesti!..
2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası, Kartepe Belediyesi ile KOSDER işbirliğinde gerçekleştirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz