Ramazan Bayramında nasıl beslenmeliyiz?

Eveeeeett bayram geldi çattı! Ramazanda formunu koruyanlar, kilo almayanlar veya önerilere uymayıp kilo alanlar bayramda nasıl yapsak diye düşünmeye başlamışken o akıllardaki sorulara bayram beslenmesi hakkında Aile Konak Hastanesi Diyetisyen Elif Tuğçe Dolu yanıt verdi. Ramazan bayramı bir diğer deyişle Şeker Bayramı ama sadece şeker ve şekerli besinler değil, kızartmalar, hamurişleri, gazli ve/veya alkollü içeceklerin, tüketimininde arttığı bayram. Sağlıklı beslenmeye dikkat eden bireyler, diyet yapanlar, ideal kilosuna kavusmak isteyenler için de bu özel günler kabusa dönüşmesin diye hem sağlık hem kilo açısından nelere dikkat etmeliyiz?

Ramazan (Şeker) Bayramı Beslenmesinde Dikkat Edilecek Noktalar

* Hamurlu tatlılar ve çikolatalar yerine, sütlü ve meyveli tatlıları tercih etme iyi bir başlangıç olabilir ve bu durumda günlük beslenme programınızdan ekmeği çıkartabilir, günlük tükettiğiniz meyve miktarını yarıya indirebilirsiniz.

* Bayram gezmeleri, tatil, davetler günlük düzenimizi bozacağı için ara öğünleri kaçırmaya en meyilli olduğumuz dönemlerdir bayramlar, ki bu durumda size sunulan enerjisi yüksek besinlere hayır demek oldukça zor olacaktır. Kontrolü elde tutabilmek için, evden çıkmadan tüketeceğiniz yağsız süt ürünleri, fındık, badem gibi yağlı tohumlar veya çantanızda/arabanızda bulunduracağınız kuru meyve atıştırmaları hem pratik olacak hem de size sunulanların en azından miktarlarını kontrol etmenizi sağlayacaktır.

* Bayram ziyaretleri sırasında artan çay ve kahve tüketimi aşırı miktarlarda olduğunda çarpıntı, kalp ritim bozuklukları, mide problemlerine sebep olabilmektedir. Miktarlara dikkat!

* Sıcak havalara denk gelen bayram günlerinde 2,5-3 lt su tüketimine dikkat edilmeli.ayrıca imkanınız oldukça aralarda yeşil çay tüketmeye de devam ederseniz hem iştah kontrolü sağlanmış olur hem de metabolizma hızınızı korumuş olursunuz.

*Sabah mutlaka güne kahvaltı edilerek başlanmalı, kahvaltı hafif ve her grup besin öğesini içerir nitelikte olmalıdır.

* Bayram günleri aynı zamanda tatil günleridir. Yoğun tempodan dolayı egzersiz yapmaya fırsat bulamayanlar , en azından bayram kaçamaklarınızı dengelemek adına bu güzel havalarıda değerlendirerek sabah erken saatlerinde en azından 45 dk tempolu yürüyüş size iyi gelicektir.

* Diyabetliler, kalp hastaları, yüksek tansiyonu olanlar ve özel beslenme tedavisi uygulayanlar tedavilerini olumsuz etkileyecek besinlerin tüketimine dikkat etmelidirler.